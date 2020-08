Busplein is opnieuw echt busplein Kristof Vereecke

17 augustus 2020

17u31 0 Zelzate Het busplein is opnieuw een echt busplein. Deze ochtend mochten de tien gloednieuwe buskades - jawel tien - de eerste bussen en reizigers ontvangen. Tegen eind dit jaar moet het volledige plein, inclusief dienstgebouw, groen lint en nieuwe verkeerssituatie klaar zijn.

Zelzate heeft er reikhalzend naar uitgekeken: de heropening van het busplein. Vanochtend was het eindelijk zover. Omstreeks 6 uur reden de eerste bussen richting Lokeren en Gent het plein op. De aannemer moest afgelopen weekend alles op alles zetten om de betonwerken tijdig klaar te krijgen, zo niet dreigde een boete van De Lijn. Eind goed, al goed en dus kon de Zelzatenaar deze ochtend de bus nemen op enkele gloednieuwe kades.

Centrumgemeente

De eerste reacties van de reizigers zijn lovend. “Het ziet er goed uit...voorlopig”, reageerde een reiziger die stond te wachten op zijn bus richting Lokeren. “We zullen pas echt kunnen oordelen als het volledige plein af is. Hopelijk voorzien ze nog wat extra groen, want nu blijft het toch nog een beetje een betonnen woestijn.” Hier en daar roept ook het grote aantal kades vragen op. “De Lijn denkt na over uitbreiding van het aantal lijnen vanuit Zelzate”, verduidelijkte burgemeester Brent Meuleman (sp.a) bij de voorstelling van de plannen. “Het past ook in de visie van de toekomstcoalitie om van onze gemeente opnieuw een echte centrum gemeente te maken. Onze ligging blijft een enorme troef. Zo passen ook de aanleg van de spoorlijn tussen Gent en Terneuzen, de ontwikkeling als scholengemeente of als winkel- en nijverheidsstad in diezelfde visie.”

1 miljoen euro

Na de heropening van de kades gaat binnenkort ook de Westkade opnieuw open voor het verkeer. De aannemer dient ook nog een dienstgebouw op te trekken op het pleintje tegenover de Colruyt. Na de zomer wordt de volledige Oostkade heraangelegd tussen Marktstraat en R4. Tegen eind 2020 moeten de werken definitief achter de rug zijn. Dan moet het plein hét visitekaartje zijn van de kanaalgemeente. Goed voor een kostenplaatje van meer dan 1 miljoen euro.