Bus raakt landbouwvoertuig na verkeerd manoeuvre bij afdraaien tijdelijk busplein Kristof Vereecke

17 februari 2020

17u32 0 Zelzate Een lijnbus heeft bij het afdraaien van het tijdelijk busplein op de Vredekaai de achterkant van een landbouwvoertuig geraakt. Daarbij raakten de middelste deuren van de bus zwaar beschadigd. De reizigers konden overstappen op een vervangbus.

Het ongeval gebeurde in volle spits. De lijnbus zat op het moment van de aanrijding afgeladen vol. Gelukkig raakte niemand gewond. De bus vertrok net richting Eeklo toen de chauffeur bij het afdraaien van het tijdelijke busplein aan de Vredekaai vermoedelijk zijn bocht verkeerd inschatte en met de zijkant van de bus tegen een groot landbouwvoertuig terechtkwam. Daarbij raakten de middelste deuren van de bus zwaar beschadigd. Beide ramen werden volledig verbrijzeld. Voor de reizigers was het toch even schrikken. Het ongeval zorgde bovendien voor wel wat hinder tijdens de al erg drukke Zelzaatse avondspits.