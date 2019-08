Burgemeester zet zichzelf even op Facebookdieet, maar start tegelijkertijd met openbare pagina Brent Meuleman (sp.a): “Communicatie beter stroomlijnen” Kristof Vereecke

30 augustus 2019

15u32 0 Zelzate Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) zet zichzelf even op Facebookdieet. Naar eigen zeggen werd de lawine meldingen, tags, oproepen, chats en berichten te groot. Om zijn professioneel en privéleven beter te scheiden, zet hij zijn privéprofiel even op een lager pitje en start hij met een eigen ‘officiële’ pagina waar hij zal communiceren over het reilen en zeilen in Zelzate.

Meuleman kondigde zijn beslissing uiteraard aan via Facebook. “Dit Facebookprofiel is ruim tien jaar oud. Wat ooit begon als ‘spielerei’ is in de loop der jaren geëvolueerd van een persoonlijk profiel naar een druk communicatieplatform”, steekt hij van wal. “De toestroom aan meldingen, tags, oproepen, chats en berichten is onophoudelijk en dermate groot geworden - overdag, ’s nachts, élke avond en élke zondag - dat het voor mij onmogelijk is om nog tijdig op alle meldingen te reageren. Tel daarbij het beheren van de ontelbare e-mails, zowel professioneel als privé, de WhatsApp’jes, sms’jes, brieven, oproepen en bezoekjes aan onze voordeur, en er blijft nog weinig tijd over voor al die andere belangrijke zaken. Dat moet beter, dat ben ik aan elk van jullie verplicht.”

E-mail en meldingloket

Om alles wat beter te stroomlijnen start hij met een openbare pagina waar geregeld updates zullen verschijnen. “Verder blijven de vragen, opmerkingen, verzoekjes, suggesties en klachten uiteraard welkom. Maar ik vraag om ze voortaan per e-mail te bezorgen via burgemeester@zelzate.be. Onze gemeentelijke diensten werken ondertussen aan een digitaal meldingsloket voor de gemeentelijke website.”

Gezin beschermen

Met de beslissing hoopt Meuleman ook zijn privéleven wat beter van zijn professionele leven te scheiden. “Ik blijf er voor kiezen zo bereikbaar mogelijk te zijn en zie me daarom verplicht het vanaf nu anders aan te pakken om de Zelzatenaar nog beter van dienst te kunnen zijn. Ook wil ik mijn gezin beter beschermen door opnieuw een duidelijke lijn te trekken tussen werk en privé en duidelijke spelregels af te spreken”, klinkt het nog.

Lof

De iPhone-meldingen over ‘uw schermtijd’ blijven bij Meuleman ondertussen de pan uit swingen. “Terwijl ik het bericht over mijn Facebookdieet online aan het zetten was, kreeg ik ondertussen vier meldingen binnen.” Meuleman krijgt ondertussen enkel lof voor zijn open communicatie. “Dat is fijn. Ik doe m’n uiterste best elke rol zo goed en plichtbewust als mogelijk op te nemen, in de hoop iedereen zo tevreden mogelijk te houden.”