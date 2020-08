Burgemeester voor tweede keer vader Kristof Vereecke

04 augustus 2020

16u33 2 Zelzate Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) is vandaag voor de tweede keer vader geworden. Met Miel heeft Louise er een broertje bij.

Brent Meuleman maakte het nieuws zelf bekend via zijn persoonlijke Facebookpagina. “Sinds vandaag kunnen we met ons gezin manillen als we willen”, grapte hij. Voor de liefhebbers van statistieken: Miel meet 49 centimeter en weegt 3.725 kilogram. Zowel moeder als zoon stellen het opperbest. Via deze weg wensen wij de burgemeester en zijn gezin van harte proficiat!