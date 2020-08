Burgemeester stelt gerust na stijging coronacijfers: “Niks wijst op lokale uitbraak” Kristof Vereecke

24 augustus 2020

10u01 8 Zelzate Er is voorlopig geen reden om bijkomende maatregelen in te voeren na de plotse stijging van het aantal coronabesmettingen in Zelzate. Dat zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a) nadat hij contact opnam met Agentschap Zorg en Gezondheid om de plotse stijging van de coronacijfers te bespreken.

Zelzate deed het lang zeer goed in de coronacijfers. Als één van de weinige gemeenten in de regio bleef het zo goed als coronavrij. Gisteren maakte schepen Geert Asman (PVDA) bekend dat er plots 9 nieuwe besmettingen waren. De ongerustheid in de kanaalgemeente is dan ook plots een pak groter. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) stelt echter gerust. “Ik heb contact opgenomen met het Agentschap Zorg en Gezondheid om onze cijfers te bespreken. Daar kon men mij geruststellen dat de omstandigheden in acht genomen er geen reden is tot bijkomende maatregelen.De registraties gebeurden op 19, 20 en 21 augustus. Van de negen personen die besmet raakten, behoren meerdere personen tot hetzelfde gezin. Uit de gegevens waarover ik vandaag beschik, wijst niks op een lokale haard of uitbraak. We blijven de situatie natuurlijk op de voet volgen en blijven uiterst waakzaam. Daarom wil ik zeker benadrukken dat het heel belangrijk is dat we allemaal de opgelegde regels strikt blijven opvolgen en naleven, want alleen samen zullen we dit coronabeest verslaan.”