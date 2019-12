Burgemeester roept alle Zelzatenaren op ‘MB 09’ te sms’en naar 6665: “Chelsy zou perfecte Miss België zijn” Kristof Vereecke

13 december 2019

15u45 12 Zelzate Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) roept alle Zelzatenaren op massaal ‘MB 09’ te sms’en naar 6665. Dat is het sms-nummer van Miss België-kandidate Chelsy De Witte (20). De Zelzaatse blondine werd vanmiddag gehuldigd op het gemeentehuis.

Chelsy De Witte kroonde zich op 15 september tot Miss Oost-Vlaanderen. Dringend tijd dus om haar te huldigen op het gemeentehuis dachten ze bij het gemeentebestuur. “Voor je het weet ben je te laat en is Chelsy al Miss België”, grapte burgemeester Brent Meuleman die in de twintigjarige Miss Oost-Vlaanderen een perfecte ambassadrice ziet voor zijn gemeente. “Gans Zelzate duimt met Chelsy mee dat ze Miss België wordt. Zij is trots op haar gemeente, wij op haar!” Tijdens zijn bevlogen speech riep Meuleman alle aanwezigen in de raadzaal meteen ook op hun smartphone boven te halen en ‘MB 09’ te sms’en naar 6665. “Ik raad alle Zelzatenaren aan hetzelfde te doen. Wie weet hebben we dan op 11 januari onze eigen Miss België. Hoe geweldig zou dat niet zijn?”

De finale van Miss België vindt plaats op 11 januari 2020 in Plopsaland De Panne.