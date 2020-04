Burgemeester reageert op haatmails over solidariteitsactie van moslimgemeenschap: “Verdeeldheid braken is niet oké. In Zelzate telt iedereen mee!” Kristof Vereecke

18 april 2020

17u21 0 Zelzate Een artikel in onze krant over het initiatief ‘Iftar in uw kot’ van de Zelzaatse moslimgemeenschap en Samenlevingsopbouw lokte een lawine aan reacties uit. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) kreeg zelfs persoonlijke haatmails. In een open brief aan zijn bevolking reageert Meuleman erg scherp. “Verdeeldheid braken is niet oké. In Zelzate telt iedereen mee!”, verdedigt hij het initiatief dat moslims oproept om tijdens de ramadan in hun kot te blijven en tegelijkertijd centen op wil halenvoor de vzw Lichtpunt, die zich inzet voor kansarme families in Zelzate.

“In godsnaam. Dit moet me van het hart”, opent Meuleman zijn open brief aan de Zelzatse bevolking. “Vandaag staat in de krant dat vzw Samenlevingsopbouw een oplossing heeft voor Zelzatenaren die normaliter samen de iftar vieren. In niet-coronatijden is dit een warme, gezellige bijeenkomst voor buren, vrienden en familie waarop deelnemers aan de ramadan samen van een uitgebreid avondmaal genieten. Maar, helaas, zoals dat al bij alle andere feesten en evenementen in coronatijden het geval was, kan ook de gebruikelijke iftar-bijeenkomst niet doorgaan. Daar vonden Samenlevingsopbouw vzw en de Turkse gemeenschap een gepast antwoord op. Om te vermijden dat mensen elkaar toch zouden opzoeken, worden iftar-pakketten verkocht zodat men thuis, in gezinsverband, toch nog kan genieten van een fijne iftar. Ook heerlijke pannenkoeken maken deel uit van het iftar-pakket. Een pakketje kost 1 euro (of een vrije gift). De opbrengst gaat integraal naar het armoedebestrijdingsproject van vzw Lichtpunt. Wat een heerlijke solidariteit. Als gemeentebestuur verlenen we hieraan heel graag onze medewerking!”

Wat is er in godsnaam mis met een geloofsgemeenschap die sensibiliseert om de coronamaatregelen te respecteren én geld inzamelt en schenkt aan een lokaal armoedebestrijdingsdoel? Voor sommigen zijn de woorden islam, iftar of ramadan voldoende om kortsluiting te veroorzaken... Brent Meuleman

Uitzondering

Maar dat is duidelijk niet de mening van elke Zelzatenaar. Op sociale media regent het (racistische) reacties op het initiatief. Meuleman kreeg zelfs persoonlijke haatmails in zijn mailbox. “Ik reageer normaal niet op reacties van enkelingen die proberen verdeeldheid te zaaien, zonder klaarblijkelijk het betreffende artikel te hebben gelezen, maar nu maak ik toch een uitzondering”, is Meuleman erg scherp. “Want wat is er in godsnaam mis met een geloofsgemeenschap die sensibiliseert om de coronamaatregelen te respecteren én geld inzamelt en schenkt aan een lokaal armoedebestrijdingsdoel? Voor sommigen zijn de woorden islam, iftar of ramadan voldoende om kortsluiting te veroorzaken... Ik heb absoluut begrip voor ieders mening, voor ieders vragen, voor ieders twijfel, … Dialogeren is hét antwoord. Maar eenzijdig verdeeldheid braken is niet oké. Niet in mijn naam. Sorry!”, besluit Meuleman terwijl hij nog een stevig statement maakt. “In Zelzate is er voor iedereen een kerstmarkt. In Zelzate is er voor iedereen een Sinterklaasfeest. In Zelzate reden vorige week voor iedereen paashazen rond met paaseieren. In Zelzate telt iedereen mee! Dát zijn mijn waarden en normen.”