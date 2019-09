Burgemeester pleit voor uitbreiding openingsuren Kringwinkel nadat portiek in openbaar sluikstort verandert “Spullen blijven soms dagenlang in portaal staan” Kristof Vereecke

08 september 2019

15u59 0 Zelzate Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) pleit voor de uitbreiding van de openingsuren van de kringwinkel in de Groenstraat. Die is sinds begin deze maand slecht 2 dagen per week open. Hierdoor zetten mensen hun herbruikbare spullen gewoon voor de deur en dat zorgt voor een onaangenaam straatbeeld.

Vroeger was de Kringwinkel in Zelzate 5 dagen op 7 geopend, vandaag is dat slechts 2 dagen op 7. Toch blijft de Kringwinkel immens populair bij de Zelzatenaar. Zo populair dat klanten hun herbruikbare spullen tegenwoordig gewoon op de stoep en het portaal voor de winkel achterlaten en dat zorgt voor vervelende situaties. “Alhoewel het achterlaten van goederen kan worden beschouwd als sluikstorten, geloof ik zeer sterk in de goede bedoelingen achter dergelijke ‘daden’”, steekt Meuleman van wal. “Doordat de Kringwinkel in Zelzate sinds deze maand slechts zeer beperkt geopend is, blijven de achtergelaten spullen soms dagenlang in het portaal staan. Geïnteresseerde passanten die achtergelaten goederen zien liggen in het portaal, starten vaak zelf met het doorzoeken van het materiaal, wat leidt tot een onoverzichtelijke rommel . Jammer van de bruikbare spullen die daardoor vuil of beschadigd geraken, jammer voor de buren die dergelijke zaken moeten tolereren, jammer voor de uitstraling van de Kringwinkel, een schitterend initiatief dat beter verdient!”, weet Meuleman die pleit voor een uitbreiding van de openingsuren. Hij wil samen met De Kringwinkel aan een oplossing werken.

Helpende hand

“De situatie vandaag bewijst dat er nood is aan een verdere uitbouw en uitbreiding van de openingsuren van de Kringwinkel in Zelzate. Uiteraard heb ik alle begrip voor het feit dat de sector kampt met een groot tekort aan medewerkers, waardoor de Kringwinkel het slachtoffer wordt van zijn eigen inzamelsucces”, klinkt het. Omdat tekort op te lossen wil de gemeente Zelzate een helpende hand bieden. “Mogelijks kunnen wij als gemeente hierin een partner zijn, bijvoorbeeld in het kader van sociale tewerkstelling artikel 60 of door mee een actie op poten te zetten om vrijwilligers te vinden", besluit Meuleman;