Burgemeester pleit voor inzet leger bij grenscontroles: “We bewaken de voordeur, terwijl de achterdeur wagenwijd open staat” Kristof Vereecke

22 maart 2020

09u26 0 Zelzate Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) pleit voor de inzet van het leger bij grenscontroles. “Onze politie heeft versterking nodig. Politiezones zijn geen eiland. We bewaken de voordeur, terwijl de achterdeur wagenwijd open staat.”

Zaterdagvoormiddag ontplooide de politiezone Puyenbroeck een enorme politiemacht om controles te doen aan de Belgisch-Nederlandse grens. Ook in Zelzate werd zwaar gecontroleerd. Tot grote tevredenheid van burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Het overgrote deel van de bevolking houdt zich zeer plichtbewust aan de regels, helaas blijft een deel nog onvoorzichtig, soms zelfs hardleers. Dat kon ik zelf vaststellen. De grenzen worden trouwens niet hermetisch afgesloten, dat is gewoon onmogelijk. Bovendien zijn bepaalde verplaatsingen nog toegestaan. Enkel hoogstnodige verplaatsingen mogen nog doorgaan. Recreatief en toeristisch verkeer zijn verboden. Een beslissing waar ik zeker achter sta, alleen moet er absoluut extra ondersteuning komen om controles uit te voeren. De drie grensgemeenten in onze politiezone alleen al tellen samen tientallen kleine grensovergangen. We bewaken de voordeur, terwijl de achterdeur wagenwijd open staat”, zegt Meuleman.

Het gaat niet om wij versus zij, om Nederland versus België of om eender welke frustratie die sommigen ook mogen hebben. Mij gaat het er nu om dat we er alles aan moeten doen om verdere verspreiding tegen te gaan. Brent Meuleman

Uniforme aanpak

“Onze politiemensen hebben nu al de handen vol met de coronacrisis. Fysische afsluitingen door middel van betonblokken zijn hier en daar mogelijk, maar zeker niet overal. Ook al is er ondersteuning van de federale politie, bijkomende versterking is nodig. Er is bovendien nood aan een uniforme aanpak. Politiezones zijn geen eilanden. Misschien kunnen defensie en/of de civiele bescherming ondersteuning bieden?”, vraagt Meuleman zich luidop af terwijl hij pleit voor samenwerking met de Nederlandse buren. “Het gaat niet om wij versus zij, om Nederland versus België of om eender welke frustratie die sommigen ook mogen hebben. Mij gaat het er nu om dat we er alles aan moeten doen om verdere verspreiding tegen te gaan. Of het nu gaat om onverantwoord gedrag van Nederlanders of Belgen, dit is een mondiaal probleem. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Samen tegen corona.”