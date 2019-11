Burgemeester leest voor uit favoriete boek van dochtertje “Belangrijk om van lezen vaste gewoonte te maken” Kristof Vereecke

22 november 2019

17u24 0 Zelzate Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) las vandaag voor aan de peutertjes van kinderdagverblijf ‘Villa WaPiWi’. Hij deed dat naar aanleiding van de jaarlijkse voorleesweek.

Die staat dit jaar in het teken van ‘voorleesrituelen’. Iets wat Brent Meuleman als jonge vader zeker bekend in de oren klinkt. Hij las voor uit het bekende boek ‘Raad eens hoeveel ik van jou hou’, waarin hoofdfiguur Hazeltje vertelt hoeveel hij van Grote Haas houdt. Hazeltje is niet toevallig de favoriete knuffel van zijn dochtertje Louise. “Het is belangrijk om van voorlezen een vaste gewoonte te maken”, zegt Brent Meuleman. “Een verhaaltje na het tandenpoetsen, een gedichtje bij de groentepap in het kinderdagverblijf…. Voorlezen betekent leesplezier voor jong en oud en daar genieten ook jong en oud van”, besluit Meuleman.