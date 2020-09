Burgemeester excuseert zich voor slechte toestand gemeentelijke kerkhof: “Er wordt met man en macht aan gewerkt” Kristof Vereecke

30 september 2020

18u49 0 Zelzate Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) excuseerde zich woensdag openlijk voor de toestand van het gemeentelijk kerkhof. De omvorming tot groene, klimaatrobuuste en onderhoudsvriendelijke begraafplaats verloopt niet zoals gepland. Met Allerheiligen in het vooruitzicht belooft Meuleman beterschap.

Volgens gemeenteraadslid Marleen Maenhout (Open VLD) is het kerkhof momenteel één grote modderpoel. “De weersomstandigheden waren niet goed en de van de aannemer verwachte aanpak strookte niet met de realiteit”, probeert burgemeester Brent Meuleman zich op sociale media te verantwoorden. Dat moest hij eerder ook al doen in de gemeenteraad.

Duidelijke afspraken

Volgens Meuleman zijn er nu duidelijke afspraken gemaakt met de aannemer over het traject van de komende weken. Bovendien zet de gemeente extra personeel in om alles voor 1 november klaar te krijgen. Meuleman heeft er vertrouwen in dat alles goed komt. “Het eerste deel van het kerkhof is ondertussen een rustgevende, groene plek geworden, zonder betonpaden. Ook tussen de waterdoorlatende doorgroeitegels begint het gras goed te groeien. De eerste verzakte tegels werden al heraangelegd. Het tweede deel van de begraafplaats werd pas vorige week ingezaaid met microklaver. De liters regenwater van de afgelopen dagen deden duidelijk deugd. De huidige zandpaden moeten over enkele weken groen staan. Er wordt momenteel met man en macht gewerkt om de zone zo snel mogelijk om te vormen tot een prachtig resultaat. Ik heb er vertrouwen in. Excuses voor de afgelopen weken, waarin onze begraafplaats er niet mooi bij lag. Onze dierbaren verdienen een mooie, nette, laatste rustplaats”, besluit Meuleman.