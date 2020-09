Burgemeester brengt indrukwekkend eerbetoon aan Magdalena Kintziger tijdens herdenking Slag om Zelzate Kristof Vereecke

20 september 2020

12u40 0 Zelzate Vandaag herdacht Zelzate de Slag om Zelzate met een plechtigheid aan het monument der gesneuvelden. Tijdens de plechtigheid bracht burgemeester Brent Meuleman (sp.a) een indrukwekkend eerbetoon aan verzetsstrijdster Magdalena ‘Maddie” Kintziger.

Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat aan de boorden van het kanaal Gent-Terneuzen de slag om Zelzate uitgevochten werd. De slag vond plaats op 22 en 23 mei, maar door de coronamaatregelen kon de herdenking vandaag pas georganiseerd worden. “Normaal was er een concert voorzien in de kerk, maar we vonden het veiliger om een plechtigheid in open lucht te organiseren”, begon Brent Meuleman (sp.a) zijn speech. Daarin bracht hij een indrukwekkend eerbetoon aan Magdalena Kintziger. De Zelzaatse was erg actief in het verzet en overleefde de gruwel van de concentratiekampen. Binnenkort krijgt ze in de kanaalgemeente haar eigen straatnaam. “Haar verhaal mag en zal nooit vergeten worden”, aldus burgemeester Meuleman die teruggreep naar originele brieven om haar verhaal uit de doeken te doen. Daarbij nam Meuleman de aanwezigen mee naar de laatste momenten voor de bevrijding in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Ook de hereniging met de familie in Zelzate passeerde de revue. Kippenvel. De herinnering aan Magdalena Kintziger is in Zelzate vandaag levendiger dan ooit. Het is wachten op het welverdiende straatnaambord.