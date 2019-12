Burgemeester belooft snelheidsremmende maatregelen voor Assenedesteenweg Kristof Vereecke

31 december 2019

13u25 5 Zelzate Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) belooft snelheidsremmende maatregelen in te voeren op de Assenedesteenweg. Hij doet dat na een zoveelste ongeval vorige week.

Vorige week zaterdag ging een wagen over de kop op de Assenedesteenweg in Zelzate. De bestuurder, een 27-jarige man, bleek onder invloed van alcohol en drugs. Voor de bewoners de druppel. “Hij reed tegen een stilstaande wagen en belandde op zijn dak”, zegt inwoner Patrick Van de Veire. “Gelukkig stond die auto er of hij zat in mijn living. Dit is al het vijfde ongeval op korte tijd. Er moet iets gebeuren of het gaat echt slecht aflopen.”

Scholen

Burgemeester Brent Meuleman deelt de bekommernis van de bewoners. “We delen de mensen hun bezorgdheid. Zeker omdat er langs de Assenedesteenweg ook drie schoolingangen gevestigd zijn. Ik kan de burgers dan ook gerust stellen dat we van plan zijn maatregelen te nemen om de snelheid te reduceren. Die maatregelen zullen kaderen in het zogenaamde SAVE-charter die we als gemeentebestuur zullen ondertekenen.”

Wat de maatregelen zijn, is nog niet duidelijk. Meuleman benadrukte gisteren tijdens de gemeenteraad snel werk te willen maken van extra veiligheidsmaatregelen op de Assenedesteenweg.