Buren massaal in de bres voor Thomas (16) Tiener werd geboren met zwaar afwijkende kromming van de wervelkolom Kristof Vereecke

13 november 2019

14u44 0 Zelzate Zondag 24 november organiseren de buren uit de Onteigeningsstraat een benefiet voor Thomas, een zestienjarige jongen die werd geboren met een zwaar afwijkende kromming van de wervelkolom. Deze handicap brengt zware kosten mee voor het gezin van Thomas. Via een winterbarbecue willen de buren hun buurjongen een hart onder de riem steken.

Thomas werd zestien jaar geleden geboren met een zware handicap. “Thomas heeft een zware afwijkende kromming van de wervelkolom”, vertelt mama Martine Ongenae. Samen met haar studerende dochter Lieselothe (21) doet ze er alles aan om haar zoon een fijne jeugd geven. “Maar dat is niet altijd zo evident. Thomas is zeer beperkt in zijn bewegingen en heeft veel hulp nodig. Hij heeft een aangepaste stoel, een aangepast bed...”

Kunst- en vliegwerk

Zaken die veel geld kosten. Martine moet elke maand kunst- en vliegwerk verrichten om de eindjes aan elkaar te knopen. Om hen te steunen organiseren de buren zondag 24 november een winterbarbecue ten voordele van Thomas. “Eerst wilde ik die hulp niet aanvaarden”, zegt Martine. “Het is elke maand knokken om rond te komen, maar Thomas heeft alles wat hij nodig heeft. Bovendien beschikt hij over supergrootouders die alles voor hem doen. Alleen was de geste van de buren zo warm dat we geen neen konden zeggen. Toen ze het voorstelden was ik helemaal van mijn melk. Wij zijn geen mensen die zomaar direct hulp gaan vragen.”

Groot hart

Ook de gemeente doet zijn duit in het zakje. Zo stellen ze COC De Brug volledig gratis ter beschikking. “De solidariteit voor Thomas is erg groot”, zegt initiatiefnemer Marnix De Dobbelaere. “Gans de buurt doet mee. Het is leuk om zien hoe de mensen samenwerken. Iedereen doet het met een erg groot hart voor Thomas en zijn familie.”

Inschrijven voor de winterbarbecue in COC De Brug in Zelzate kan tot 18 november door 22 euro te storten op BE88 9501 8153 6441 met vermelding benefiet Thomas + aantal volwassenen en eventueel kinderen. Een vrije gift storten mag ook.