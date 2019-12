Buitenschoolse opvang vanaf 2020 ook open tijdens vakantieperiodes Kristof Vereecke

23 december 2019

15u12 0 Zelzate Vanaf 2020 zal de buitenschoolse opvang in Zelzate ook tijdens de vakantieperiodes open zijn. Op die manier wil het bestuur tegemoet komen aan de massale vraag van werkende ouders in de kanaalgemeente. Enkel tijdens de feestdagen sluiten de deuren.

De buitenschoolse opvang sloot in het verleden elk jaar tien dagen de deuren tijdens de zomervakantie en vijf dagen tussen Kerst en Nieuw. De toekomstcoalitie besliste nu om gans het jaar door buitenschoolse opvang te voorzien. “We merken dat hier veel vraag naar is”, zegt schepen van sociale zaken Geert Asman (PVDA). “Nu stonden er vele mensen op de wachtlijst en bovendien hebben niet alle werkende ouders de mogelijkheid om die periode verlof te nemen. We zorgen er daarom voor dat één locatie, de Speelwolk in Zelzate-West, het hele jaar door open is. Enkel op feestdagen zal er geen opvang zijn. Villa Wapiwi in Zelzate-Oost gaat wel dicht. Deze periode is het minder druk waardoor beide locaties niet vol zouden geraken.”

Extra werkuren

Om de maatregel te realiseren voorziet de gemeente Zelzate 630 extra werkuren en wordt een halftijdse kinderverzorgster aangeworven. Tijdens de zomervakanties wordt ook een extra jobstudent ingezet. “Op deze manier breiden we onze dienstverlening uit met 61 extra plaatsen gedurende 15 dagen”, besluit Asman.