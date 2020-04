Bruggeman en Bruggheman willen dat gemeente in de bres springt voor Katte Kermis Kristof Vereecke

09 april 2020

14u37 0 Zelzate Frank Bruggeman (VLD-SD) en zijn partijgenoot Filip Bruggheman willen dat het gemeentebestuur Katte Kermis en de Katse Feesten een reddingsboei gooien. Op die manier hopen de twee de befaamde volkswijk alsnog een volwaardige kermis te gunnen, mocht de coronacrisis begin augustus bezworen zijn.

De feestcommissie van de bekende volkswijk De Katte kondigde vorige week aan dat er dit jaar normaal geen 61ste editie komt van Katte Kermis. “Te veel onzekerheden en niet het ideale moment om sponsors lastig te vallen”, klonk de redenering. Ook de organisatoren van de Katse Feesten kondigden aan om maximaal voor een lightversie te gaan. “Als de omstandigheden het tegen dan al toelaten.”

Ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) en zijn partijgenoot Filip Bruggheman zien een zomer zonder Katte Kermis niet zitten. Daarom lanceren ze een voorstel op de gemeenteraad. “Katte Kermis is een begrip en trekt jaarlijks duizenden bezoekers aan. Niet alleen de stoet op zondag, maar ook de kattenverbranding en de wielerwedstrijden zijn erg populair. Om maar te zwijgen van de optredens die de scouts organiseren tijdens hun Katse Feesten. Om de organisatoren door de coronacrisis geen zekerheid hebben, is het onmogelijk om aan het nodige sponsorgeld te geraken en komt deze editie op de helling te staan omdat niemand dit financieel risico wil nemen. Daarom stellen we voor om de feestcommissie een eenmalige toelage van 10.000 euro toe te kennen en de Katse scouts 5.000 euro. Als gemeente hebben we de plicht deze traditie in ere te houden. Als het virus het ons toelaat natuurlijk.”

Schepen van feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA) zegt niet onmiddellijk neen. “Iedereen weet dat we met de gemeentelijke feestcommissie onze zusterfeestcommissies al ondersteunen waar nodig. Dat waren we dit jaar ook van plan. Voorlopig is het evenwel nog te vroeg om uitspraken te doen, maar als er gefeest wordt op De Katte zullen we als gemeentebestuur sowieso kijken waar en hoe we ons steentje bij kunnen dragen.”