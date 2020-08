Brouwerij Broers en Stokerij Eenvoud schenken alcoholgels aan vzw Lichtpunt Kristof Vereecke

14 augustus 2020

10u26 0 Zelzate Brouwerij Broers uit Overslag en Stokerij Eenvoud uit Zelzate hebben eind april samen het blijf-in-uw-kotbier ‘Gin Infused’ op de markt gebracht. Met een deel van de opbrengst produceerden ze handalcoholgel voor de klanten van vzw Lichtpunt.

Deze week overhandigden Brouwerij Broers uit Overslag en Stokerij Eenvoud uit Zelzate maar liefst 300 flesjes ontsmettende alcoholgel aan Lichtpunt, de vzw die zich inzet voor kansarme gezinnen in Zelzate. “Een erg welkome gift”, zegt Lucien Van de Velde van vzw Lichtpunt. “Handalcoholgels zijn vaak te duur voor ons cliënteel en een van de eerste zaken waar op bespaard wordt. Nochtans zijn ze levensbelangrijk in de strijd tegen corona. Daarom vinden we het zo fijn dat we bij de volgende voedselbedeling al onze cliënten één flesje alcoholgel mee kunnen geven.”

De verkoop van het ‘Gin Infused’ bier loopt ondertussen stilaan op zijn einde. “We hebben nog enkele pakketjes, maar ’t zijn echt de laatste. Mensen die er nog eentje willen, zullen snel moeten zijn.”

Meer info over het ‘Gin Infused’-bier vind je op de website van Brouwerij Broers.