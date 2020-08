Bromfiets en speed pedelec knallen op elkaar, even levensgevaar Wouter Spillebeen

10 augustus 2020

16u44 0 Zelzate Op de fietssnelweg tussen Gent en Zelzate zijn een bromfietser en de bestuurder van een speed pedelec deze middag rond 13 uur frontaal op elkaar ingereden. De bromfietser verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken.

De 53-jarige fietser uit Zelzate reed in de richting van Zelzate terwijl de 25-jarige bromfietser in de omgekeerde richting reed. Ter hoogte van de Ter Looverendreef reden de twee frontaal op elkaar in. Twee ambulances en een MUG kwamen ter plaatse om de betrokkenen te verzorgen. Ze werden uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis met zware verwondingen. De bromfietser verkeerde zelfs even in levensgevaar, maar later die middag was het al geweken.

“Omdat er geen getuigen zijn, is het moeilijk om vast te stellen hoe de aanrijding precies gebeurde”, klinkt het bij de politie van Regio Puyenbroeck. “Vermoedelijk werd de fietser door de bromfietser verrast toen hij uit de tunnel kwam gereden.”

De fietssnelweg werd tijdelijk afgesloten omdat een deskundige van het parket Oost-Vlaanderen ter plaatse moest komen. De brandweer ruimde de weg op en rond 15.45 uur was de baan weer vrijgegeven.