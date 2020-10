Broeders verhuizen in 2023 van Zelzate naar Gentse Stropkaai Kristof Vereecke

05 oktober 2020

21u34 1 Zelzate Een dertigtal Broeders die nu in het rusthuis van Sint-Jan Baptist in Zelzate wonen, verhuizen in het voorjaar van 2023 naar de Gentse Stropkaai. Daar bouwen de Broeders van Liefde een gloednieuw woon- en zorgcentrum, inclusief 20 assistentiewoningen en een negen verdiepingen tellende woontoren.

Zelzate en de Broeders van Liefde zijn al decennia met elkaar verbonden. Via de Sint-Laurensscholen, maar ook via psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist. De broeders zijn dan ook niet weg te denken uit de geschiedenis van de kanaalgemeente. Generaties Zelzatenaren kregen les van de broeders, daarnaast maakten ze ook decennia lang de dienst uit in het pyschiatrisch centrum. Vandaag verblijven nog een 30-tal broeders in het woon- en zorgcentrum van Sint-Jan Baptist in de Broeder Leopoldstraat.

Toch lijkt het erop dat de laatste broeders binnenkort zullen verhuizen. Zo starten de Broeders van Liefde met de bouw van een imposant nieuw woon-zorgcentrum aan de Gentse Stropkaai. Het gebouw moet in het voorjaar van 2023 klaar zijn. Naast het woon- en zorgcentrum komen er ook 20 assistentiewoningen en een negen verdiepingen tellende assistentiewoning. “Vijf daarvan zijn voorzien voor een dertigtal bejaarde broeders van onze congregatie die nu in Zelzate wonen”, zegt gedelegeerd bestuurder bij de Broeders van Liefde Raf De Rycke. Daarmee zouden de laatste Broeders uit de kanaalgemeente vertrekken en dat mag dag gerust aanzien worden als het einde van een tijdperk.