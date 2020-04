Bristol en Maritime cancelen alle evenementen dit jaar: “Geen sponsors, geen artiesten. Da’s zo simpel als in uw kot blijven” Kristof Vereecke

06 april 2020

14u02 20 Zelzate Café Bristol en café Maritime cancelen dit jaar al hun geplande evenementen. De coronacrisis zorgt ervoor dat beide cafébazen hun broodnodige sponsors zien wegvallen en er met andere woorden geen centen over zijn om artiesten te boeken.

“Elke organisatie is voor cafés als de onze financieel een enorme uitdaging”, zegt Bjorn Geirnaert van café Bristol, al decennia een vaste waarde op de Grote Markt in Zelzate. “Gelukkig zijn er heel wat trouwe sponsors waar we op kunnen rekenen. Stuk voor stuk mensen die het mogelijk maken om iedereen een avond vol plezier te gunnen tijdens de jaarlijkse kermissen en feestdagen. Door de coronacrisis zien ook deze mensen financieel af. Daarom hebben Andy van café Maritime en ik besloten dit jaar geen evenementen meer te organiseren. In deze barre tijden vinden we het ongehoord en van weinig respect betuigen om die mensen lastig te vallen. Geen sponsors, geen artiesten. Da’s zo simpel als in uw kot blijven.”

Gratis optreden

Bjorn Geirnaert hoopt dit jaar wel nog een aantal kleinere evenementen op poten te kunnen zetten en snel zijn terras te kunnen openen. “Tijd zal raad brengen. Momenteel kunnen we enkel afwachten.”

De leden van coverband Sick Sam, waar niemand minder dan Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) achter het keyboard staat, steken Bjorn en Andy alvast een hart onder de riem. Sick Sam is op 31 mei gepland op het podium van een gemeenschappelijk evenement van beide cafés. “Of het optreden kan doorgaan, is zeer twijfelachtig", zegt leadzanger James D’Haene. “Daarom beloven we nu al aan Bjorn en Andy gratis te zullen optreden op een ander moment. Andere organisatoren die ons al vastlegden, mogen onze muzikantengage kwijt schelden. Op die manier hopen we ons steentje bij te dragen in wat waarschijnlijk een lang en moeilijk herstelproces zal worden voor heel wat zelfstandigen”, besluit frontman James D’Haene.