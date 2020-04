Brent Meuleman zoekt zelf zijn opvolger Zelzate werft nieuwe communicatieambtenaar aan Kristof Vereecke

29 april 2020

21u53 0 Zelzate Brent Meuleman (sp.a) gaat op zoek naar een opvolger voor zichzelf. Niet dat Zelzate het binnenkort met een nieuwe burgemeester moet doen, de kanaalgemeente zoekt een communicatieambtenaar. Meuleman was in 2009 ooit de allereerste communicatieambtenaar van de gemeente waar hij tien jaar later burgemeester werd.

Meuleman kondigde de vacature zelf aan op zijn persoonlijke Facebookpagina. “Bezit jij de juiste skills en voldoe je aan de functievoorwaarden, solliciteer dan vandaag nog. Ik was zelf ooit communicatieambtenaar van Zelzate en kan je alvast verklappen dat het een geweldige job is!”, steekt hij zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken.

“Eerlijk? Voor mij was dat toen een droomjob. Ik heb dat een jaar lang met hart en ziel gedaan. Ik herinner me mijn eerste werkdag nog alsof het gisteren was. Ik ben zelfs speciaal een dag vroeger van Rock Werchter naar huis gekomen om een frisse start te hebben.”

Pionier

Brent Meuleman was een echte pionier. Zo was hij de allereerste Zelzaatse communicatieambtenaar in een lange rij. “Ik deed die job echt graag. Spijtig genoeg kon het niet blijven duren", knipoogt hij. Daarbij ongetwijfeld verwijzend naar zijn onverwachte ontslag in 2010. Ondanks een positieve evaluatie besliste het toenmalig schepencollege onder leiding van ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) de samenwerking plots stop te zetten.

Nu gaat Meuleman op zoek naar een m/v/x die in zijn voetsporen wil treden. Solliciteren kan hier tot en met 15 mei. Wie weet waar het avontuur binnen tien jaar eindigt?

