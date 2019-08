Brandweerpost Zelzate houdt opendeurdag Jeffrey Dujardin

09 augustus 2019

13u09 0

De brandweerpost Zelzate zal binnenkort de deuren openen. Op zondag 8 september kan je er terecht in de kazerne aan de Burgemeester Jos Chalmetlaan 56 in Zelzate. Vanaf 11 uur zijn er tal demonstraties te zien. Je kan er ook een ritje maken met een brandweerwagen en voor de kinderen is er animatie voorzien. Er is ook gedacht aan de mensen met een hongertje. Er is een heus steakfestijn, met de nodige frietjes natuurlijk, van 12 uur tot 14 uur. Daarbij is inschrijven wel verplicht. Meer info vind je op de facebookpagina van Brandweerzone Centrum Post Zelzate of via deze link: https://www.facebook.com/events/2189344644690470/