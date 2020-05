Brand naast koeienstal snel onder controle Wouter Spillebeen

28 mei 2020

17u28 2 Zelzate In de Sint-Stevenstraat in Zelzate heeft een hooibaal die naast een koeienstal lag deze voormiddag even vuur gevat. Het vuur was uiteindelijk snel onder controle en de dieren raakten niet gewond.

Het vuur ontstond tijdens herstellingswerken. Enkele vonken van de laswerken sloegen over op de hooibaal, die daarop vuur vatte. Het hooi lag naast een koeienstal waar op dat moment nog dieren in zaten. De brandweer werd opgeroepen rond 11 uur en hielp eerst de koeien te evacueren. Het vuur was uiteindelijk snel en met beperkte schade aan de stal onder controle. Niemand raakte gewond.