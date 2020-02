Brand in vrachtwagen vlakbij Nederlandse grens waarschijnlijk aangestoken Wouter Spillebeen

18 februari 2020

13u24 8 Zelzate Een vrachtwagen is in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgebrand in de Karnemelkstraat in Zelzate, ter hoogte van het recyclagepark IDM. Er zijn aanwijzingen dat de brand werd aangestoken.

De zware vrachtwagenbrand werd iets na middernacht opgemerkt en gemeld bij de brandweer. De vrachtwagen stond in de Karnemelkstraat, vlakbij de grens met het Nederlandse Westdorpe. De brandweer ging het vuur te lijf, maar de vrachtwagen brandde volledig uit. De Karnemelkstraat werd afgesloten in afwachting van het verdere onderzoek.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te achterhalen. Die stelde vast dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. “Volgens de eerste bevindingen is de brand opzettelijk aangestoken”, klinkt het.

De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om het wrak van de vrachtwagen mee te onderzoeken en het puin te ruimen. Vaak komen zij tussen als er sprake is van gevaarlijke stoffen of drugs. “In dit geval weten we nog niet of hier sprake is van verbrand drugsafval of drugsgerelateerde feiten”, klinkt het bij het parket. “Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek.”