Bon’Ap opent op 26 augustus in Wachtebekestraat Kristof Vereecke

19 augustus 2020

17u06 0 Zelzate Op woensdag 26 augustus opent in de Wachtebekestraat een gloednieuwe Bon’Ap-winkel. Het is al de 30ste vestiging van Bon’Ap die vleeswarengroep Meat&More opent in ons land.

De nieuwe vestiging is gevestigd naast het Profel-ramencenter Van Hecke in het doodlopend stuk van de Wachtebekestraat. Eigenlijk gaat het om een verhuis van de huidige Buurtslagerswinkel die verbonden was aan de Lidl in de Maisstraat. “Ons contract bij Lidl loopt binnenkort af. Door iets verderop te verhuizen denken we hetzelfde cliënteel te blijven aantrekken”, klinkt het bij Meat&More.

Eetcorner

“Daarnaast breiden we ons aanbod gevoelig uit. Zo zullen onze klanten er ook kunnen genieten van warme en koude maaltijden en slaatjes. Alle Bon’Ap-vestigingen hebben ook een eetcorner met microgolfoven waar klanten hun maaltijden ter plekke kunnen nuttigen.”

Voor de nieuwe vestiging is Meat&More nog op zoek naar extra personeel. In totaal zal Bon’Ap zo’n 13 mensen tewerkstellen in Zelzate.