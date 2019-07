Bomvolle aula neemt afscheid van Nele (42), die vorige week verdronk in zwembad van haar B&B Jeroen Desmecht

05 juli 2019

15u32 48 Zelzate Dertien lange banken langs weerskanten van de zaal, én nog hadden een veertigtal mensen geen zitplaats. Vrienden, familie en kennissen kwamen vrijdag massaal opdagen voor het afscheid van Nele Lestienne (42). De geliefde horeca-onderneemster verdronk vorige week dinsdag in het zwembad van haar B&B in Frankrijk. “Je bent een deel van mij. Want jij, Nele, jij bent liefde.”

Een begrafenis die - op verzoek van de broer - eindigde met een staande ovatie: vrijdag bleek nog maar eens dat Nele de voorbije jaren haar stempel drukte op het Meetjesland. “Je was altijd de beste in mensen verwennen. Of het nu met de beste broodjes, de beste burgers of met de beste bed en breakfast was.”

“Al als kind wou je altijd alles delen. Had je één snoepje, dan wou je het weggeven aan mama, papa of je broer”, zeggen de ouders. “Een groot hart met plaats voor iedereen. Tastbaar ben je niet meer, maar je bent er nog steeds”, vertelt een hartsvriendin. “Je bent een deel van mij. Want jij, Nele, jij bent liefde. Bedankt dat ik je ‘bestie’ mocht zijn.”

‘Happie’ en ‘Vlaamse klassiekers bij Nele’

Lestienne ging in 2015 van start met Happie: een succesvolle broodjeszaak op het industrieterrein van Rosteyne in Zelzate. In 2017 pakte de zaak nog uit met de ‘Wallyburger’: een eerbetoon aan de allicht bekendste inwoner van de gemeente: Eddy Wally.

Nele verliet Happie en richtte eind 2018 het pop-uprestaurant ‘Vlaamse klassiekers bij Nele’ op in Assenede. In de living van haar boerderij kon je terecht voor de ’typische Vlaamse boerenkost. Lees: traditionele plattelandsgerechten met liefde bereid én ingrediënten van om de hoek. Nele was een lange tijd actief bij de Open VLD. Ook in de paardensport was ze een gekend figuur: zo deed ze regelmatig mee aan paardenkeuringen op verschillende jaarmarkten.

Frankrijk

De voorbije maanden was Lestienne druk in de weer met haar B&B ‘Maison de souheysemour en auxois’ in het Franse Souhey, dat op ongeveer 70 kilometer ten noordwest van Dijon ligt. “Officieel moest de zaak nog openen, maar er waren al wat klanten gepasseerd”, vertelde een vriend vorige week aan onze krant. Vorige week dinsdag werd haar lichaam aangetroffen in het zwembad van haar B&B in Frankrijk, vlak voor haar zaak officieel de deuren zou openen.