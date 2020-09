Bomen, klimaattoets en nieuwe klimaatcoördinator speerpunten van nieuw klimaatplan: “Mooie kans om leefbaarheid van Zelzate op te krikken” Kristof Vereecke

17 september 2020

09u10 0 Zelzate Veel meer bomen, een vaste klimaattoets en een nieuwe klimaatcoördinator. Dat zijn enkele van de vele speerpunten die Zelzate moet helpen de CO2-uitstoot tegen 2030 met veertig procent te verminderen.

Zelzate meent het met het nieuwe klimaatplan, dat uitgerekend op de warmste septemberdag ooit werd voorgesteld. Het maakt schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA) er niet minder enthousiast over. “Dit plan biedt onze gemeente zo veel kansen. Om Zelzate weerbaar te maken tegen de klimaatverandering zullen we de nodige ingrepen en maatregelen moeten nemen tegen hitte en droogte. Dit vormt de essentie van het ‘klimaatadaptatieplan’. Maar het plan biedt ook veel kansen om de leefbaarheid van onze mooie gemeente op te krikken.”

Klimaattoets

De Vuyst wil van klimaatactie en klimaatadaptatie een prioriteit maken bij elke beslissing. “Bij elke opstelling van een verordening of toekenning van een vergunning zal een ‘klimaattoets’ toegepast worden”, klinkt het. Om van het plan een echt succes te maken, gaat de gemeente een klimaatcoördinator aanwerven. “Die gaat op zoek naar subsidies die overheden toekennen voor projecten die de klimaatopwarming moeten beperken.”

Bomen

Twee van die projecten zijn nu al bekend. Zo krijgt elke Zelzatenaar zijn eigen boom en komt er een groepsaankoop van regentonnen. “Er komt een geboortebos in de nieuwe zone Zelzate-Zuid en ook in de zone rond Terranova gaan we extra bomen planten. Daarnaast komt er een subsidiereglement voor Zelzatenaren die een financieel duwtje in de rug willen als ze zelf bomen aanplanten.”

De ambitieuze plannen moeten eind september nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.