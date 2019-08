BMW brandt volledig uit op N49 Jeffrey Dujardin

25 augustus 2019

11u32 0

Op de N49 richting Knokke is zaterdagmiddag een BMW X5 volledig uitgebrand ter hoogte van Eeklo. “Op de linkerrijstrook stond een voertuig in vuur en vlam”, zegt Marino Longeville van de politiezone Meetjesland Centrum. “Wij hebben het verkeer op de N49, richting Knokke, volledig afgesloten en omgeleid via de afslag ter hoogte van de Maroyendam en begeleid richting N9, Eeklo. De bestuurder en passagier waren niet gewond maar wel zwaar onder de indruk.” De brand zou vermoedelijk ontstaan zijn door een technische defect aan start-stopfunctie. Voor het verkeer richting kust, was er veel hinder. Rond 13 uur kon het verkeer opnieuw langs één rijstrook passeren.