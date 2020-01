Blauwe harten ontbijten voor goede doel Kristof Vereecke

14u04 0 Zelzate Deze ochtend organiseerden de ‘Blauwe harten’, de liefdadigheidsorganisatie achter ex-burgemeester Frank Bruggeman, een nieuwjaarsontbijt voor het goede doel.

Met 70 aanwezigen was het ontbijt volledig uitverkocht. Frank Bruggeman glunderde dan ook terecht bij het rondbrengen van de broodjes. “Ons blauwe harten-verhaal begint duidelijk te leven. Het is fijn mensen samen te kunnen brengen voor het goede doel.” Bruggeman maakte meteen ook de volgende activiteit van de Blauwe harten bekend. “Een sfeernamiddag met DJ Jurgen en special act in het thema van carnaval.” Afspraak op woensdag 26 februari in café ’t Groenplein. Kostprijs: 6 euro. Inschrijven kan via de leden van de Blauwe harten. “Na die activiteit maken we ons volgende goede doel beken”, zegt Bruggeman. “Ook de opbrengst van dit ontbijt gaat daar naar toe.”