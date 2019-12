Blauwe Harten halen 517 euro op voor Thomas en kondigen nieuwjaarsontbijt aan Kristof Vereecke

26 december 2019

14u22 4 Zelzate ‘De Blauwe Harten’, de liefdadigheidsorganisatie rond ex-burgemeester Frank Bruggeman, haalde 517 euro op voor Thomas, een zestienjarige jongen die werd geboren met een zwaar afwijkende kromming van de wervelkolom.

Deze handicap brengt zware kosten mee voor het gezin van Thomas. Daarom organiseerden ‘De Blauwe Harten’ een grandioze bingo in café Groenplein. “Met 517 euro zijn we tevreden”, zegt Frank Bruggeman. “Het is onze eerste organisatie. We zijn van nul moeten beginnen, maar hebben de smaak zeker te pakken. Het is fijn om goed te kunnen doen voor anderen door leven te brengen in de brouwerij. We zijn sowieso van plan ons te blijven inzetten voor het goede doel in Zelzate. Zo denken we er zelfs aan om volgend jaar een kerstdiner te organiseren voor kansarmen.” Kurt Reynhout mocht de centen namens Thomas en zijn familie in ontvangst nemen. “Het geld zal goed terecht komen. Alle beetjes helpen", klonk het.

De volgende activiteit van De Blauwe Harten is een nieuwjaarsontbijt op zondag 5 januari. Voor 14 euro kan je vanaf 9 uur aanschuiven in café Markt 19. Inschrijven kan tot en met 3 januari bij Markt 19 of de leden van de Blauwe Harten.