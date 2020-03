Bibliotheek start met afhaalpunt op afspraak Kristof Vereecke

30 maart 2020

In het kader van de maatregelen rond het coronavirus start de bibliotheek met een afhaalpunt op afspraak. Leden van de bibliotheek kunnen via een online invulformulier tot maximum 10 zaken ontlenen.

“Wij sturen hen dan een tijdstip waarop ze de bestelling kunnen komen ophalen in ons glazen inkomsas”, zegt bibliothecaris Steven Tanghe. “Bij de keuze van dit tijdstip houden we rekening met de regels van de social distancing. Mensen die geen computer ter beschikking hebben kunnen ons via de inleverbus een duidelijk geschreven lijstje bezorgen. Naam, telefoonnummer en bibkaartnummer of rijksregisternummer moeten vermeld worden.” Het bibliotheekpersoneel benadrukt dat het extra inspanningen doet om het ontleende materiaal eerst grondig te ontsmetten vooraleer het te ontlenen.