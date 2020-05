Bezoekers van De Kastanje kunnen opnieuw naar de kapper Kristof Vereecke

27 mei 2020

14u52 5 Zelzate De bezoekers van lokaal dienstencentrum De Kastanje kunnen weer naar de kapper. Deze week worden de maatregelen in lokale dienstencentra versoepeld. Een-op-eendiensten zijn opnieuw toegelaten.

“Extra maatregelen moeten de veiligheid van bezoekers en personeel verzekeren”, zegt schepen van Sociale Zaken Geert Asman (PVDA). “Zo wordt er enkel op afspraak gewerkt. Iedereen moet goed de handen ontsmetten en een mondmasker dragen. We zorgen er te allen tijde voor dat cliënten elkaar niet moeten kruisen door een aparte in- en uitgang. De kapster gebruikt een masker, een faceshield en wegwerpschorten. Cliënten kunnen gerust zijn dat het hier veilig is. We merken vandaag dat de bezoekers blij zijn dat ze eindelijk opnieuw naar de kapper kunnen, de agenda staat al goed vol.”

Andere activiteiten

Andere activiteiten kunnen voorlopig nog niet doorgaan. “Van het agentschap Zorg moet het dienstencentrum nog zeker gesloten blijven tot 7 juni. Wat er nadien zal gebeuren, weten we nog niet. We hopen snel richtlijnen te ontvangen. In ieder geval zal de veiligheid van bezoekers en personeel vooropstaan. Grote activiteiten in onze zaal zullen waarschijnlijk nog niet mogelijk zijn. We zoeken dan naar aangepaste alternatieven”, besluit Asman.

Wie een afspraak wil maken voor de kapper, belt naar 09/250.03.18.