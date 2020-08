Bewoners keren na 3,5 jaar terug naar gerenoveerde Hoogbouw: “We krijgen alleen lovende reacties” Kristof Vereecke

11 augustus 2020

14u19 0 Zelzate Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar na 3,5 jaar is het eerste gedeelte van de hoogbouw aan het Hoogbouwplein eindelijk klaar. Eind deze week moeten de eerste bewoners hun intrek genomen hebben in de vernieuwde appartementen. Maandag start de renovatie van de tweede helft van het gebouw.

Ruim 3,5 jaar geleden moesten 32 huurders hun appartementje in de Zelzaatse hoogbouw verlaten om te kunnen starten met grote renovatiewerken. Nu 3,5 jaar later zijn de werken eindelijk klaar. “Dat is een pak later dan voorzien”, geeft Patricia De Meyter van cvba Wonen toe. “Maar door het faillissement van een aannemer hebben de werken veel vertraging opgelopen. Onze huurders hebben daar evenwel weinig last van gehad. Zij konden rekenen op een mooie vervangwoning. Sommigen kiezen er zelfs voor in die woning te blijven, waardoor er ook nieuwe appartementen beschikbaar worden voor nieuwe huurders.”

Lovende reacties

De reacties van de huurders zijn alvast lovend. “We krijgen alleen goede reacties”, weet De Meyer. “Veel mensen zien het als een nieuwe start. Bovendien zijn de appartement mooi uitgerust en volledig energieneutraal.”

Maandag hoopt de huisvestingsmaatschappij te kunnen starten met de renovatie van de andere kant van het gebouw. Die moet normaal klaar zijn tegen 2021. “Maar door corona zal dat ook vermoedelijk wel wat later zijn”, zegt Patricia De Meyer.

De hoogbouw aan het Hoogbouwplein dateert uit 1960 en domineert al tientallen jaren de Zelzaatse skyline. Na zestig jaar intensief gebruikt te zijn, drong een renovatie zich op. Cvba krijgt hiervoor Europese subsidies en renoveert het tot een bijna-energieneutraal (BEN) gebouw. Met het project is zo’n 9 miljoen euro gemoeid.