Betongietwerken tijdelijk stilgelegd vanwege extreme hitte: “Bedoeling blijft om op maandag 17 augustus het busplein in gebruik te nemen” Kristof Vereecke

06 augustus 2020

De betongietwerken op het busplein in Zelzate zijn tijdelijk stilgelegd vanwege de extreme hitte. Toch hoopt de aannemer de werken nog tijdig klaar te hebben, zodat op maandag 17 augustus het plein in gebruik genomen kan worden.

De afgelopen twee dagen werd er op het busplein volop beton gegoten. ’s Avonds en ‘s nachts werd het plein zelfs bewaakt om ervoor te zorgen dat niemand het verse gietsel betrad. Vandaag moesten de werken echter worden stilgelegd vanwege de extreme hitte. “Een ramp hoeft dat evenwel niet te zijn”, zegt bevoegd schepen Luc Van Waesberghe (sp.a). “De aannemer heeft in principe voldoende aan twee voormiddagen om het betonwerk af te krijgen. Samen met de werfleider gaan we nu bekijken of er niet vroeger kan gestart worden, zodat het nog koeler is om het beton te gieten.”

Bushokjes en dienstgebouw

Vanaf woensdag 12 augustus is het dan de bedoeling de bushokjes te plaatsen en te starten met de klinkerwerkzaamheden op de buseilandjes. “Veel hangt nu af van de betonwerkzaamheden. Maar we zijn ervan overtuigd dat, als alles volgens plan verloopt, het plein op maandag 17 augustus in gebruik kan genomen worden”, maakt Van Waesberghe zich sterk. “Volgende week dinsdag of woensdag wordt trouwens ook gestart met de ruwbouw van het dienstgebouw. Die heeft vertraging opgelopen omdat de leverancier van het materiaal niet op tijd kon leveren in coronatijden.”