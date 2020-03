Beschermd cafédecor zkt. cafébaas met passie voor horeca en interieur: “Mochten deze mooie muren kunnen praten...” Kristof Vereecke

09 maart 2020

17u40 0 Zelzate Café Regina is op zoek naar een cafébaas of cafébazin. Het café aan de Grote Markt in Zelzate beschikt nog steeds over zijn originele interieur uit de periode van het interbellum en werd in 2005 beschermd als monument. Eind vorige maand stopte de vaste cafébazin, de eigenaar is nu op zoek naar iemand die het café en zijn unieke decor evenveel liefde wil geven.

Wie café Regina aan de Grote Markt binnenstapt, waant zich in het interbellum. Alles ademt er de sfeer van de ‘roaring twenties’. Het café en zijn typische burgerlijk café-interieur uit het interbellum werd in 2005 beschermd als monument. In 2009 werd Regina door Volkskunde Vlaanderen nog gecatalogeerd als één van de 50 mooiste café’s in Vlaanderen. De beschrijving op de website van Erfgoed Vlaanderen liegt niet. “Het totaalconcept met lambriseringen met wandspiegels en aansluitende zitbanken, de toog met tapkast, de vitrinekasten en glazenrekken, de warme kleurschakeringen van het structuurbehang en de geschilderde bloemenfries creëren een sfeer van standing en intimiteit, kenmerkend voor het ‘bruin café’, dat zijn oorsprong vond in de vroegere luxueuze koffiehuizen. Het verzorgd cafémeubilair en de decoratieve afwerking, de authentieke vloeren en origineel binnenschrijnwerk geven het geheel een grote homogeniteit en getuigen van kunstzinnig vakmanschap.”

Mochten we er een pitazaak of interimkantoor van willen maken, hadden we al lang een uitbater gevonden. Genoeg projectontwikkelaars ook om het af te gooien en er appartementen op te zetten, maar dat doe je zomaar niet met een beschermd monument. Jean Leyn

Liefde

Ook eigenaar Jean Leyn, van de gelijknamige bier- en wijnhandel Leyn, beseft hoe uniek het decor van het café wel is. “Het café werd gebouwd in 1929. Het interieur is sindsdien nog niet veranderd. Dat maakt dit café enig in zijn soort.” Helaas is het niet zo evident om een uitbater te vinden voor het café. “Mochten we er een pitazaak of interimkantoor van willen maken, hadden we al lang een uitbater gevonden. Genoeg projectontwikkelaars ook om het af te gooien en er appartementen op te zetten, maar dat doe je zomaar niet met een beschermd monument. Daarom zijn we op zoek naar iemand die dit café en zijn interieur de liefde wil geven die het verdient. Iemand met een passie voor horeca en interieur die het café weer wil doen leven als in zijn beste dagen.”

‘t Schalk

Voor heel wat Zelzatenaren is café Regina een stukje nostalgie. Feit is dat het café mee deel uitmaakt van de plaatselijke volksgeschiedenis. Heel wat verengingen hadden er hun thuis. Eén daarvan is ’t Schalk, de karabijnschuttersgilde die ontstond toen het kanaal in Zelzate gegraven werd. “Een schalk is een soort van hijskraan die werd gebruikt bij de aanleg van het kanaal. De karabijnschuttersgilde die hier in café Regina werd gesticht, werd er naar vernoemd. Het zegt iets over de rijke geschiedenis van dit café. Mochten deze mooie muren kunnen praten…”, besluit Jean Leyn.

Geïnteresseerde cafébazen of cafébazinnen kunnen contact opnemen met bier- en wijnhandel Leyn via 09/345.52.04 of info@leyn.be