Ben Weyts verlengt projectsubsidie voor Koninklijk Atheneum en De Krekel Kristof Vereecke

22 mei 2020

13u20 0 Zelzate Vlaams minister van Sport Ben Weyts verlengt de deadline voor de realisatie van twee schoolsportprojecten in Zelzate.

Het gaat over een projectsubsidie van 230.000 euro voor de campus van het gemeenschapsonderwijs en 150.000 euro voor de gemeentelijke basisschool De Krekel. Daar wordt de huidige turnzaal verbouwd. “Ook sportend Vlaanderen heeft hard te lijden onder de coronacrisis”, zegt Weyts. “Vele infrastructuurprojecten hebben hierdoor ook vertraging opgelopen, maar zij zullen hun subsidie behouden en krijgen één jaar uitstel om het geplande project te realiseren.”

Zelzaats N-VA-fractieleider Martin Acke mocht het nieuws bekend maken. “Dit is goed nieuws voor onze gemeente. Dankzij dit uitstel komt de verdere realisatie van de lopende sportinfrastructuurprojecten van Campus GO! en De Krekel niet in het gedrang en zullen de projectindieners hun subsidie kunnen behouden.”