Bematra produceert honderd chirurgische mondmaskers per minuut Kristof Vereecke

12 juni 2020

14u57 10 Zelzate Bij Bematra in Zelzate produceren ze voortaan honderd chirurgische mondmaskers per minuut. Het bedrijf kocht begin mei in China een mondmaskermachine aan. Sinds deze week is de machine ook operationeel.

Volgens ondernemers Tino De Zutter en Vincent Dierickx, bij het grote publiek ook bekend als cateraar en gemeenteraadslid voor Open Vld, gaat het om de eerste mondmaskers in zijn soort op de Belgische markt. Ze worden geproduceerd vanuit één van de nieuwe loodsen in de Triphonstraat. “Het gaat om het zogenaamde type 2. De maskers bestaan uit drie lagen met een elastiek en ijzeren neusbrug. Bij de eerste testresultaten halen ze een score van 99,7 % inzake bescherming. Topkwaliteit”, klinkt het.

China

Het was Tino De Zutter die via zijn contacten in de zonnepanelenwereld in China een mondmaskermachine kon aankopen. De machine werd per trein naar Hamburg getransporteerd. Van daaruit ging het vorige week richting Zelzate. Na een week testen en afmonteren rollen sinds deze week honderd chirurgische mondmaskers per minuut uit de machine.

Certificaten

Toch is het nog even wachten vooraleer de mondmaskers naar de klant kunnen. “We wachten nog op de nodige certificaten van de overheid. Binnen een viertal weken moeten die er zijn.” Het bedrijf gaat er prat op per shift 1.000.000 mondmaskers te kunnen produceren. “Mochten we continu produceren, zijn dat er 3.000.000 per dag”, zegt Vincent Dierickx. De mondmaskers zijn zowel voor de binnen- als de buitenlandse markt.