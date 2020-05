Bekende koppen ronselen laptops voor Sint-Laurens Kristof Vereecke

02 mei 2020

13u56 0 Zelzate VRT-correspondent Bjorn Soenens en comedian Joost Van Hyfte lanceerden deze week allebei een oproep op sociale media om oude laptops te doneren aan de Sint-Laurensscholen. Muzikant Michel Goessens maakte er zelfs een nummer over.

Ook de secundaire scholen van Sint-Laurens zetten tijdens de huidige coronacrisis massaal in op digitaal afstandsonderwijs. Spijtig genoeg beschikken niet alle leerlingen van de school over een eigen laptop. De school komt ook niet in aanmerking voor het laptopproject van Digital for Youth. “Gewoon omdat er niet voldoende toestellen beschikbaar zijn”, zegt Lieven Hemelaar van Sint-Laurens. Daarom gaat de school zelf op zoek. Ze krijgen daarbij de steun van bekende gezichten als VRT-correspondent Bjorn Soenens. “Afstandsonderwijs is in deze tijden van essentieel belang. Willen we dat de leerlingen van Sint-Laurens later goede dingen doen voor ons land, dan hebben ze onze steun nodig”, doet Soenens een oproep via sociale media. Ook comedian Joost Van Hyfte en muzikant Michel Goessens namen een boodschap op. “Het minste wat ik kan doen”, aldus Van Hyfte. Michel Goessens raakte zelfs geïnspireerd en lanceerde zijn eigen coronablues.

Gehoor

“We hopen echt dat onze oproep gehoor krijgt”, zegt pedagogisch directeur Lieve Hemelaer is. “We hebben reeds een aantal leerlingen kunnen helpen, maar nog lang niet iedereen is bediend. We willen dan ook een warme oproep doen om onze leerlingen mee te ondersteunen bij het behouden van de verbinding met onderwijs en leerachterstand te verkleinen.”

De school benadrukt dat de laptops door de school worden uitgeleend aan de leerlingen en na de coronacrisis teruggeven worden aan de school zodat deze in toekomstige sociale projecten ingeschakeld kunnen worden.

Wie een laptop wil doneren, kan mailen naar lieve.hemelaer@sint-laurens.be.