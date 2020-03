Bekend ondernemerskoppel binnenkort te zien in ‘Mijn keuken, mijn restaurant’ Kristof Vereecke

17 maart 2020

20u36 16 Zelzate Wendy Temmerman (40) en Dominique Savat (41), bekend van de pop-up ‘Wine Not?’ in de Kerkstraat, zijn vanaf donderdag te zien in het VTM-programma ‘Mijn keuken, mijn restaurant’.

Dat liet Wendy vandaag zelf weten via haar persoonlijke Facebookpagina. Het koppel is in Zelzate vooral bekend vanwege hun populaire pop-up ‘Wine Not?’ in de Patronagestraat. In ‘Mijn keuken, mijn restaurant nemen de twee het op tegen tien andere gepassioneerde hobbykokduo’s. De duo’s nodigen elkaar thuis uit voor een driegangenmenu naar keuze en worden beoordeeld door elkaar én door sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin.

26 jaar samen

Wendy en Dominique zijn al 26 jaar een koppel en hebben drie kinderen. “We vinden het super dat we dit avontuur samen kunnen doen”, zeggen ze. Dominique is zelfstandige in de bouwsector en een echte handige harry terwijl Wendy de kok is in huis. Hun oudste zoon zit op de kokschool en deelt dezelfde passie voor koken als zijn mama. Dominique is de sous-chef van de twee.

Witte Leeuw

Het zal niet de laatste keer zijn dat de twee van zich laten horen in Zelzate. Zo hebben de twee grote plannen met de oude brouwerij ‘De Witte Leeuw’ op de Grote Markt. Wanneer alle bouwwerken, die Dominique zelf zal uitvoeren en coördineren, achter de rug zijn, willen ze hier een restaurant openen waar gezelligheid centraal zal staan.