Bejaarde fietsster aangereden voor Zelzatebrug Wouter Spillebeen Kristof Vereecke

24 juli 2020

12u47 7 Zelzate Een bejaarde vrouw is deze middag gewond afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze op haar fiets werd aangereden op de Kanaalstraat net voor de Zelzatebrug.

De 70-jarige vrouw wilde de straat oversteken ter hoogte van het kruispunt met de Stationsstraat. Toen ze ongeveer halverwege de rijbaan was, werd ze geraakt door een 25-jarige chauffeur uit Gent die in de richting van de brug brug reed. De vrouw kwam ten val en liep een hoofdwonde op. Ze werd met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze verkeert niet in levensgevaar.