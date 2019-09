Beeld Frans Wuytack kan opnieuw bewonderd worden in de Chalmetlaan “Beeld kan opnieuw communiceren met zijn omgeving” Kristof Vereecke

11 september 2019

16u52 0 Zelzate Het bronzen beeld ‘Revolte’ van de bekende Wachtebeekse kunstenaar Frans Wuytack (85) kan eindelijk opnieuw bewonderd worden in de Chalmetlaan. Het beeld werd voor de gemeentelijke bibliotheek geplaatst.

Het beeld is al 21-jaar oud, maar stond al enkele jaren goed verborgen achter struiken en bomen. Daarom liet de nieuwe toekomstcoalitie het beeld verplaatsen. Uiteraard tot grote tevredenheid van de kunstenaar zelf. “Ik heb dit beeld opgevat in een dialoog met de omgeving. Nu het verplaatst is, kan het eindelijk ook opnieuw communiceren met zijn omgeving”, reageerde Wuytack, die meehielp het beeld verplaatsen. De vele passanten in de Chalmetlaan reageren alvast positief. De straat heeft er sowieso een aantrekkingspool bij.