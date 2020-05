Bart Goossens voor twee jaar naar Lokeren-Temse Kristof Vereecke

09 mei 2020

16u43 6 Zelzate Zelzatenaar Bart Goossens ruilt KMSK Deinze voor een avontuur bij de nieuwe fusieclub KSC Lokeren-Temse. Dat maakte hij zelf bekend op zijn persoonlijke Facebookpagina.

“Voor 2 jaar naar traditieclub Lokeren! Een eer om op Daknam te mogen spelen. We gaan er iets moois van maken”, postte hij zonet op zijn persoonlijke Facebookpagina. Hij liet ook niet na SK Deinze te bedanken voor drie mooie jaren die uiteindelijk leidden tot promotie naar het allerhoogste niveau.

Voor heel wat Zelzatenaren is de transfer ongetwijfeld een verrassing. Zo komt KVV Zelzate dit jaar uit in dezelfde reeks als de nieuwe fusieclub. Goossens is een rasechte Zelzatenaar en liep ook al stage als jeugdtrainer bij de groen-witten. Heel wat Zelzatenaren hadden Goossens zelfs al een beetje bij Zelzate verwacht, maar het wordt dus Daknam.

Yellowbrothers

De Zelzaatse Lokerensupportersclub The Yellowbrothers wrijft zich ongetwijfeld wel in de handjes. Nu Killian Overmeire kiest voor een nieuw avontuur op het hoogste niveau, hebben The Yellowbrothers er ongetwijfeld een nieuwe chouchou bij. Voorzitter Jan Coppens viert vandaag zijn verjaardag en kon zich een slechter verjaardagscadeau bedenken.

De 35-jarige verdediger begon zijn carrière bij AA Gent en was vorige drie seizoenen actief bij SK Deinze. Een groot deel van zijn actieve spelersloopbaan bracht hij door in Limburg bij SK Lommel en ook daar bleef hij niet onopgemerkt. Zo verkozen de supporters hem begin dit jaar in het elftal van het decennium. Goossens staat er te blinken tussen Gouden Schoen Hans Vanaken en rode duivel Leandro Trossard.