Bart Goossens samen in de ploeg met gouden schoen Hans Vanaken en Leandro Trossard: Zelzatenaar verkozen in SK Lommel van het decennium Kristof Vereecke

15 januari 2020

07u26 0 Zelzate Vanavond kan Hans Vanaken zijn tweede Gouden Schoen pakken. Gisteren werd hij net zoals Leondro Trossard door de supporters van SK Lommel verkozen in hun team van het decennium. Andere opvallende aanwezige: ex-Zelzaats jeugdconsulent en huidig speler van SK Deinze Bart Goossens.

Goossens is een rasechte Zelzatenaar. Onlangs deed hij nog stage bij de jeugd van KVV Zelzate in het kader van de trainerscursus die hij volgt. De 35-jarige verdediger begon zijn carrière bij AA Gent en is momenteel actief bij SK Deinze. Een groot deel van zijn actieve spelersloopbaan bracht hij door in Limburg bij SK Lommel en dat is niet onopgemerkt gebleven. Zo verkozen de supporters hem gisteren in het elftal van het decennium. Goossens staat er te blinken tussen Gouden Schoen Hans Vanaken en rode duivel Leandro Trossard. Ook KV Mechelen-doelman Yannick Thoelen staat in het lijstje. “Een mooie eer om in dat lijstje te staan. Echt in heel mooi gezelschap”, reageerde Goossens op zijn persoonlijke Facebookpagina. “Bedankt aan iedereen bij Lommel SK en nu de titel met SK Deinze alstublieft!” In Zelzate zijn ze alvast apetrots op hun voetballende inwoner.