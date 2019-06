Ballonvaarder moet landen in woonwijk tussen sporen en kanaal in Zelzate Wouter Spillebeen en Kristof Vereecke

09u54 3 Zelzate Een luchtballon is vrijdagavond uit noodzaak geland tussen de treinsporen en het kanaal ter hoogte van de Tweede-Gidsenlaan in Terneuzen. “De piloot moest wel landen, want verderop kwam hij weer boven een industriezone terecht.” De landing verliep zonder incidenten.

Een bang momentje voor veel toeschouwers toen de luchtballon aan de grond ging op het asfalt tussen de treinsporen en het kanaal. De politie was op de hoogte van de landing en had uit voorzorg het treinverkeer stilgelegd. Het manoeuvre zag er best gevaarlijk uit, maar de piloot wist wat hij deed en zette zijn ballon veilig aan de grond. “Er is niets misgelopen”, zegt de politie.

Het Nederlandse Jahoo Ballonvaarten, de organisator van de vlucht, prijst de koelbloedigheid van de piloot. “De ballon is vertrokken in Terneuzen en volgens de voorspellingen moest die in Axel landen”, weet de uitbater. “Maar de wind voerde de ballon over de industriezone van Sas van Gent. Boven een industriezone moet de piloot hoog blijven, dus daar kon hij niet landen. Eens in Zelzate, wist hij dat hij moest landen, want anders kwam hij boven de volgende industriezone terecht. Eerst probeerde hij een weide, maar de wind zat net niet goed en hij dreef erlangs. Dan zag hij de perfecte mogelijkheid langs het kanaal.”

Hartaanval

De passagiers in de ballon houden er volgens de organisator geen trauma aan over. “De piloot heeft hen goed uitgelegd wat er moest gebeuren. Eigenlijk was er weinig aan de hand.” De reactie van de toeschouwers is hij intussen gewoon. “Mensen schrikken altijd als ze ons dichtbij zien landen, maar er is nooit iemand die komt vragen of alles in orde is. Soms moeten we nu eenmaal snel landen. Stel je bijvoorbeeld voor dat een passagier een hartaanval krijgt tijdens een vlucht.”