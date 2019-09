Avondscholen Kisp en ISBO bundelen de krachten Kristof Vereecke

23 september 2019

16u32 0 Zelzate Na een jarenlange wedijver om cursisten en de meest opvallende straatborden langs de weg, wordt de strijdbijl begraven en bundelen CVO ISBO en Volwassenenonderwijs Kisp de krachten. De twee hebben beiden een afdeling in Zelzate.

Vanaf 1 september 2019 opereert CVO ISBO onder Kisp vzw en vanaf september 2020 maken de zes campussen van CVO ISBO deel uit van Volwassenenonderwijs Kisp. “We zijn erg blij dat we nu op dezelfde golflengte zitten, want samen staan we sterker op de drukbevolkte markt van de Oost-Vlaamse avondscholen. Door de nieuwe samenwerking zullen de bestaande lerarenteams aan beide kanten worden versterkt en staan we samen garant voor kwaliteitsvolle opleidingen en dienstverlening”, klinkt het. Bij de scholen zijn ook aanwezig in Zelzate. Het Kisp zit al jaren in de Kerkstraat, terwijl ISBO van langs de Assenedesteenweg opereert.