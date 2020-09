Auto belandt onder vrachtwagen op kruispunt R4-Leegstraat Kristof Vereecke

24 september 2020

21u38 0 Zelzate Bij een ongeval op het kruispunt van de R4 met de Leegstraat in Zelzate is een SUV onder een vrachtwagen terecht gekomen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Het ongeval gebeurde omstreeks 21 uur toen een vrachtwagen de R4 wilde kruisen richting de Kanaalstraat in Zelzate. De bestuurder van de witte SUV reed op dat moment vanuit Nederland richting Kennedylaan. Wie precies in de fout ging, is niet duidelijk. Het kruispunt is voorzien van verkeerslichten. Toch is het zeker niet de eerste keer dat er een (zwaar) ongeval gebeurt op het bewuste kruispunt. Zo waren er in het verleden zelfs al enkele ongevallen met dodelijke afloop.

Later meer.