Assenedesteenweg week vroeger terug open dan verwacht: “Werken zijn bijzonder vlot verlopen” Kristof Vereecke

13 december 2019

16u25 0 Zelzate De grote rioleringswerken op de Assenedesteenweg, die nodig waren om de nieuwe woonsite Kattenhoek aan te sluiten op het rioleringsnet, zijn na drie weken al klaar. Da’s een week vroeger dan verwacht.

“De werken zijn bijzonder goed en vlot verlopen”, glunderde burgemeester Brent Meuleman (sp.a) toen hij het nieuws bekend mocht maken. Ook de omwonenden van De Katte reageerden uitermate tevreden. De werken zorgden toch wel voor wat verkeershinder in en rond de wijk. Wie van Assenede naar Zelzate wilde, moest omrijden via de N49. Dat zorgde ’s ochtends en ’s avonds vaak voor files bij de op- en afrit van de N49. Toch was er geen andere optie dan de Assenedesteenweg volledig af te sluiten. “Er dienden aanpassingen te gebeuren aan het net voor er gestart wordt met het aanleggen van de wegen in de nieuwe wijk. Dat kan je nu eenmaal enkel door de straat open te breken. Gelukkig heeft de aannemer goed werk verricht en kunnen we dit moeilijke hoofdstuk iets vroeger afsluiten dan verwacht.”