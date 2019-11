Assenedesteenweg vier weken dicht voor rioleringswerken Er wordt tijdelijk een omleiding voorzien Kristof Vereecke

25 november 2019

13u24 0 Zelzate Woensdag wordt gestart met rioleringswerken op de Assenedesteenweg. Die zijn nodig om de nieuwe woonsite Kattenhoek aan te sluiten op het rioleringsnet. Gemotoriseerd verkeer moet er rondrijden.

De nieuwe wijk Kattenhoek, die gerealiseerd wordt ter hoogte van de ingang met de wijk Vogelzang, telt 32 nieuwe woningen. Die woningen dienen in een latere fase aan te sluiten op het bestaande rioleringsnet. “Daarom dienen aanpassingen te gebeuren aan het net voor er gestart wordt met het aanleggen van de wegenis”, klinkt het bij de gemeente. Door die werken kan gemotoriseerd verkeer er vier weken lang niet passeren. Er is een omleiding voorzien via Zelzatestraat, Stoepestraat, E34 en R4. Ook de haltes 97 en 96 van De Lijn worden niet bediend. Er komen nieuwe tijdelijke haltes aan de Stoepestraat en aan de R4, ter hoogte van de met de Assenedesteenweg richting E34. Fietsers en voetgangers kunnen ten allen tijde door. Voor zwakke weggebruikers wordt een veilige doorgang voorzien.