ArcelorMittal legt komend weekend hoogoven A stil: geringe kans op stof- of hoogovengas-emissies Onderhoudswerken starten zondagochtend Kristof Vereecke

04 december 2019

14u50 4 Zelzate Staalgigant ArcelorMittal voert vanaf zondagochtend onderhoudswerken uit aan hoogoven A. Door die werken moet de hoogoven stilgelegd worden. Bij dat proces is er een zeer gering risico op stof- of hoogovengas-emissies.

Als er stof of gas vrijkomt, wordt automatisch de sirene van de hoogoven ingeschakeld en zal er gedurende een half uur een luide sirene te horen zijn in de brede omgeving van het bedrijf. De omwonenden van het bedrijfsterrein ontvangen een brief om hen te informeren over de stilstand en over de mogelijke lawaaihinder van de sirenes.

Nieuwe hoogoven

ArcelorMittal Gent is in september gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe hoogoven. Die vervangt de bestaande hoogoven B, is een pak duurzamer en moet de staalgigant mee helpen zijn klimaatdoelstelling — tegen 2050 energieneutraal zijn — te bereiken. De investering van 195 miljoen euro is goed nieuws voor North Sea Ports. Zo betekent de investering een garantie van 25-jaar extra werkzekerheid in de Gentse kanaalzone. De nieuwe hoogoven moet eind 2020 up and running zijn. Hoogoven A wordt nog niet vervangen. Komend weekend zijn er onderhoudswerken aan hoogoven A.