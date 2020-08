ArcelorMittal legt hoogoven voor het eerst in 19 jaar stil : “Mogelijk geluidshinder voor omwonenden” Kristof Vereecke

25 augustus 2020

19u21 28 Zelzate Op 3 september legt ArcelorMittal hoogoven B voor het eerst in 19-jaar stil. Op 3 september legt ArcelorMittal hoogoven B voor het eerst in 19-jaar stil. Die wordt vervangen door een nieuwe hoogoven die een pak duurzamer is en de staalgigant moet helpen zijn klimaatdoelstelling – tegen 2050 energieneutraal zijn – te bereiken. De operatie brengt mogelijk wel wat geluidshinder voor de buurt met zich mee.

De zogenaamde hoogoven B is momenteel 19 jaar in dienst bij de Gentse staalreus. “Dat is vier jaar langer dan verwacht”, stelde woordvoerder Jan Cornelis in september in deze krant. “De gemiddelde levensduur van dit type hoogoven wordt geraamd op 15 jaar.”

ArcelorMittal gaat hoogoven B nu vervangen door een ecologische exemplaar. Het begin van de operatie is het stilleggen van hoogoven B. “Een delicate operatie”, laat ArcelorMittal weten in een brief aan de omwonenden. “Eerst moet de installatie gedoofd en stilgelegd worden. De operatie is grondig voorbereid. De kans op het vrijkomen van stof- of gaswolken is verwaarloosbaar klein. Maar we zullen niets aan het toeval overlaten en de hele periode controlemetingen uitvoeren.”

Bij de werken zullen ook sirenes gebruikt worden om personeel en leveranciers te waarschuwen wanneer de zone rond de hoogoven verboden terrein is. De sirenes zullen mogelijk voor wat geluidshinder zorgen in de buurt. De staalreus belooft de hinder tot een minimum te beperken. De werken starten op donderdag 3 september en moeten als alles goed gaat op 6 september afgerond zijn.

Daarna wordt onmiddellijk gestart met de bouw van de nieuwe hoogoven. Die moet in honderd dagen klaar zijn. De investering van 195 miljoen euro betekent 25 jaar werkzekerheid in de Gentse kanaalzone.